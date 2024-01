De 41-jarige IJslander begon zijn trainerscarrière in eigen land en werd later benoemd tot bondscoach van het nationale vrouwenteam. In 2018 ging Alexandersson als assistent bij het nationale mannenelftal aan de slag.





Freyr Alexandersson maakte in 2021 de overstap naar Lyngby in Denemarken. Onder Alexandersson promoveerde Lyngby naar de hoogste klasse van het Deense voetbal. Vorig seizoen verzekerde Lyngby zich van een verlengd verblijf in de hoogste afdeling. Op dit moment staat Lyngby 7de in Denemarken.

KV Kortrijk wordt dus pas zijn tweede opdracht in clubverband. Later vandaag wordt Alexandersson voorgesteld. Vanaf 6 januari reist hij mee op winterstage naar Albir en zal er de trainingen leiden. De huidige technische staf blijft volledig behouden en wordt verder aangevuld met assistent-coach Jonathan Hartmann.