"Te vaak wordt gedacht dat één glas extra geen verschil maakt, maar de realiteit leert ons iets anders", verkondigt de club. "Zulte Waregem wil benadrukken dat rijden onder invloed niet alleen je eigen leven, maar ook dat van anderen in gevaar brengt. Als club voelen we de verantwoordelijkheid om deze boodschap luid en duidelijk over te brengen, in de hoop dat we mensen aan het denken zetten en levens kunnen redden. We doen dit niet alleen voor onze fans, maar voor iedereen die ooit op de baan komt."