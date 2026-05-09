De eerste oefenwedstrijd won Essevee overtuigend met 0-6 tegen de buren van Racing Waregem. Er staan nog duels gepland tegen Zelzate (Eerste Nationale), het Poolse Rakow, het Nederlandse AZ en Sparta Rotterdam en tegen tweedeklasser Beerschot. Op 9 augustus openen de Boeren hun seizoen door KRC Genk te ontvangen in de Elindus Arena.