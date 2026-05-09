25°C
Aanmelden
Sport
Waregem

Zul­te Ware­gem wint ook twee­de oefen­wed­strijd van voorbereiding

Zulte Waregem

@Belga

Zulte Waregem heeft vrijdagavond in zijn voorbereidingen op de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League een oefenwedstrijd tegen Oudenaarde (Tweede Nationale) met 0-3 gewonnen. Kewan Vemba, Marley Aké en Siebe Van Keymolen zorgden voor de doelpunten in Oudenaarde.

De eerste oefenwedstrijd won Essevee overtuigend met 0-6 tegen de buren van Racing Waregem. Er staan nog duels gepland tegen Zelzate (Eerste Nationale), het Poolse Rakow, het Nederlandse AZ en Sparta Rotterdam en tegen tweedeklasser Beerschot. Op 9 augustus openen de Boeren hun seizoen door KRC Genk te ontvangen in de Elindus Arena.

Belga
Zulte Waregem

Meest gelezen

Whats App Image 2026 06 28 at 14 05 36
Sport

Matthieu Bonne breekt historisch wereldrecord in Brugge en zwemt 364,40 kilometer
Rally Ieper
Nieuws

Politiezone Arro waarschuwt rallyfans in Ieper na gevaarlijke situatie: “Schuil niet in verboden zones”
Feestbossuyt2000
Sport

Warme thuiskomst voor kersvers Belgisch kampioene Shari Bossuyt in Bissegem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Training Zulte Waregem 3

Nieuwe coach Michael Beale leidt eerste training bij Zulte Waregem: “We willen opnieuw naar Europa”
Eerste speeldag 2627

Club Brugge - KV Kortrijk is de opener van het nieuwe seizoen
Hemsley Akpa Chukwu

Zulte Waregem haalt spits bij Seraing
Stoelzultewaregem

Zulte Waregem viert 25 jaar met originele, dagelijkse zoektocht naar gratis abonnementen
Beale waregem

Essevee stelt Michael Beale aan als nieuwe hoofdcoach
Zulte Waregem Jelle Vossen

Jelle Vossen neemt afscheid van Zulte Waregem met een overwinning, Cercle Brugge verliest zwaar in La Louvière
Aanmelden