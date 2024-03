Roijakkers speelde zelf bij Deurne Pioniers, PSV-Almonte en daarna bij Bree. In 2003 werd hij er assistent-coach onder Paul Vervaeck en later ook onder Chris Finch. Met Bree werd hij landskampioen in 2005. Hij was er ook korte tijd interim-coach.

In 2011 leidde hij voor het eerst de Slowaakse eersteklasser Prieyidza waarmee hij kampioen speelde en tot coach van het jaar werd verkozen.

Een seizoen later tekende hij bij Göttingen waarmee hij de titel pakte in tweede klasse om daarna nog enkele jaren in de subtop mee te draaien in de Duitse eerste klasse.

Toen hij bij Bramberg aan de slag was, haalde hij naast de Duitse play-offs ook de Champions League play-offs. In totaal was hij tien seizoenen actief in Duitsland.



Na een passage in Varese ging hij aan de slag als bondscoach bij Saoedi- Arabië. Momenteel is Johan als general manager van de Nederlandse topclub Heroes Den Bosch actief.

Bij House of Talents Spurs zal Johan vanaf volgend seizoen de sportieve lijnen uitzetten samen met sportief directeur Brecht Guillemyn. Of de huidige coach Jeff Nolmans bij de Spurs blijft is nog niet duidelijk.