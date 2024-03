Hayen wilde ook niet meteen alles veranderen. "Ik heb de voorbije twee weken veel gesproken met de spelers individueel. Wat was er goed bij de vorige coach? Wat zijn werkpunten? Hoe voelen ze zich? Ik heb mijn principes stap voor stap uitgelegd, de manier waarop ik wil spelen. Het was belangrijk dat de vorige coach hier nog afscheid heeft genomen. Het siert hem als mens dat hij in de groep heeft gezegd dat ik tot de laatste dag heel loyaal naar hem toe ben geweest. Dat was een heel belangrijk teken naar de spelers."

"Ze hebben de voorbije twee weken een goede mindset getoond. Dat stemt me heel tevreden. Ze zijn mee in ons verhaal. De jongens hebben dit seizoen al 49 matchen gespeeld, er is dus wel vermoeidheid, maar ze hebben laten zien erg hongerig te zijn naar de play-offs", besluit Hayen.