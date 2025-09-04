Nieuw kunstgrasveld bij voetbalclub Lauwe moet voorkomen dat turnzaal onder water komt te staan
De spelers van White Star Lauwe kunnen vanaf vandaag voetballen op het nieuwe kunstgrasveld. Dat is niet alleen goed nieuws voor de voetbalclub, maar ook voor turnclub Vaste Vuist. Niet dat zij gaan trainen op het kunstgrasveld, maar door de aanleg zouden zij eindelijk verlost moeten zijn van de wateroverlast in hun turnzaal.
Voor de derde keer in drie jaar tijd zette een overvloedige regenval in september de turnzaal van Vaste Vuist in Lauwe onder water. In de toekomst zou dat verleden tijd moeten zijn, dankzij het aanpalende nieuwe kunstgrasveld.
Het veld is onderdeel van het vernieuwde Sportpark Ter Leie, dat in het voorjaar volledig af moet zijn. "De groene long heeft ervoor gezorgd dat de waterbeheersing onder controle zal zijn. Het is nog niet volledig af, maar vandaag kunnen we wel al het nieuwe voetbalplein in gebruik nemen", zegt schepen Renaat Vandenbulcke.
1,2 miljoen euro
Het kunstgrasveld en alle omgevingswerken kosten 1,2 miljoen euro, volledig betaald door stad Menen. Een cadeau voor White Star Lauwe, dat met 450 spelers uit zijn voegen aan het barsten is. "We moesten de laatste maanden altijd oplossingen zoeken voor de trainingen. Onze A-kern moest zelfs op locatie gaan trainen. We zijn gelukkig dat er nu een oplossing is", zegt voorzitter Jan Verhoeve.