Voor de derde keer in drie jaar tijd zette een overvloedige regenval in september de turnzaal van Vaste Vuist in Lauwe onder water. In de toekomst zou dat verleden tijd moeten zijn, dankzij het aanpalende nieuwe kunstgrasveld.

Het veld is onderdeel van het vernieuwde Sportpark Ter Leie, dat in het voorjaar volledig af moet zijn. "De groene long heeft ervoor gezorgd dat de waterbeheersing onder controle zal zijn. Het is nog niet volledig af, maar vandaag kunnen we wel al het nieuwe voetbalplein in gebruik nemen", zegt schepen Renaat Vandenbulcke.

