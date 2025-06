Met een jaar vertraging, vanwege het uitstel door corona, konden Brys en Van Zandweghe in 2021 dan toch proeven van de Spelen. In Tokio roeiden ze naar een verdienstelijke vijfde plaats.

In 2022 scheidden hun wegen. Brys belandde uiteindelijk in de skiff, waarin hij vorig jaar op de Olympische Spelen maar net naast een medaille greep met een vierde plek. Van Zandweghe was er ook bij in Parijs, met Tibo Vyvey als partner. Zij eindigden als derde in de B-finale