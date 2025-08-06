De Bruggelingen verdedigen dan in het Jan Breydelstadion een 0-1-zege uit de heenwedstrijd van vorige week in Oostenrijk. Romeo Vermant scoorde toen een kwartier voor affluiten het enige doelpunt van de wedstrijd.

De winnaar van het tweeluik staat in de play-offronde tegenover de winnaar van het duel tussen de Schotse vicekampioen Rangers en de Tsjechische vicekampioen Viktoria Plzen. Al zal dat meer dan waarschijnlijk Rangers zijn, nadat de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen werd.