Nicky Hayen staat met Club voor return tegen Salzburg: “Referentiematch zou deugd doen”
© Belga
Nicky Hayen staat morgenavond met vicekampioen Club Brugge voor de levensbelangrijke return tegen de Oostenrijkse vicekampioen RB Salzburg in de derde voorronde van de Champions League.
De Bruggelingen verdedigen dan in het Jan Breydelstadion een 0-1-zege uit de heenwedstrijd van vorige week in Oostenrijk. Romeo Vermant scoorde toen een kwartier voor affluiten het enige doelpunt van de wedstrijd.
De winnaar van het tweeluik staat in de play-offronde tegenover de winnaar van het duel tussen de Schotse vicekampioen Rangers en de Tsjechische vicekampioen Viktoria Plzen. Al zal dat meer dan waarschijnlijk Rangers zijn, nadat de heenwedstrijd met 3-0 gewonnen werd.
Op zoek naar referentiematch
In het geval van uitschakeling gaat Club rechtstreeks naar de League Phase van de Europa League, al wil niemand daar momenteel rekening mee houden. De algemene teneur is dat - als Club zijn niveau haalt - de League Phase van de Champions League mogelijk moet zijn. Ondanks het seizoensbegin, dat niet altijd even overtuigend was.
"Hopelijk zijn we vertrokken als we morgen die wedstrijd over de streep trekken."
"Een referentiematch zou deugd doen", vertelde coach Nicky Hayen maandag tijdens het persmoment. "We hebben de kwaliteiten daarvoor, alleen moet de uitvoering beter. Maar de spelers en staf beseffen dat en dat is al een stap in de goeie richting. Hetgeen ik vandaag op training gezien heb, stemt mij tevreden. Hopelijk zijn we vertrokken als we morgen die wedstrijd over de streep trekken. De spelers willen naar de CL en dan moet je deze horde nemen. Als de uitvoering een stuk beter is, dan gaan we ook beter voor de dag komen."
Spits Gustaf Nilsson stond terug op het trainingsveld. Michał Skóraś is daarentegen wel nog geblesseerd. © Belga
Nilsson terug, Forbs komt geleidelijk aan
In vergelijking met de voorbije weken is aanvaller Gustaf Nilsson opnieuw speelklaar. "Nilsson komt erbij, dat is in principe de enige", ging Hayen verder. "Op Mika (Michal Skoras, red) na is iedereen beschikbaar. Ook Joel Ordonez is fit. Morgen zal hij niet spelen, maar we gaan dat wel proberen te regelen voor de volgende wedstrijden. We zorgen dat hij beschikbaar is. Het is niet altijd een eenvoudige situatie", verwees de coach naar een mogelijke transfer naar Olympique Marseille. "Hetgeen hij op trainingen doet, is best oke en die lijn moet hij doortrekken. We praten veel met onze spelers, geven advies. Dat hebben we bij Ardon ook gedaan."
Nieuwkomer Carlos Forbs zal geleidelijk aan gebracht worden. Hij kan nog geen 90 minuten aan. © Belga
Van nieuwkomer Carlos Forbs heeft het Brugse publiek nog niet heel veel gezien. Hij zal geleidelijk aan gebracht worden. "Ja, hij kan morgen starten, maar hij kan nog geen 90 minuten aan. We moeten stelselmatig opbouwen. We zullen zien of we hem aan de aftrap brengen."