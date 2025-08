Op het uur kon Club Brugge, nog steeds zoekend naar z'n vloeiende spel, toch meer gaan dreigen. Een schot van Reis werd door Schlager uit de rechterbenedenhoek gehaald. Tien minuten later mocht Tzolis aanleggen nadat zijn bewaker weggleed, maar weer was de thuisdoelman bij de pinken.

Met nog een kwartier te gaan zette Bjorn Meijer - hij bezig aan een goede wedstrijd op de linkerflank - voor en Romeo Vermant stond op de juiste plaats om de 0-1 binnen te tikken. Zo kon Club zonder te schitteren wel een uitstekende uitgangspositie gaan verdedigen.

En dat was ook nog nodig. Mignolet stond pal op een poging van Nene en kwam even later nog eens gepast tussen op een bal van Ratkov. Club moest nog een klein kwartier ondergaan, maar dat lukte en zo bleef de 0-1 op het bord.

Club moet absoluut nog groeien maar voor een vol Jan Breydel, met de steun van het thuispubliek, is dit niveau misschien wel al voldoende om door te stoten naar de play-offronde. Daar wacht wellicht Glasgow Rangers, op weg naar de Champions League. Al wachten we best nog even om dat als een zekerheid te zien.