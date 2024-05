Het gaat momenteel goed voor Nastja Claessens. Eind februari heeft ze door een polsblessure een punt moeten zetten achter haar seizoen bij Castors Braine. Maar onlangs is ze gedraft door de Washington Mystics, in de WNBA. Dat heeft dus concrete interesse om Claessens -nog altijd maar 19- later aan haar kern toe te voegen.

Voor Claessens naar Washington trekt zal ze nu eerst bij Euskotren spelen. De club uit het Spaanse Baskenland staat nu zevende.