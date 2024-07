Nu draagt de Eritreeër nog de groene trui in de Ronde van Frankrijk, volgende week dinsdag staat Biniam Girmay aan de start in Roeselare voor het Natourcriterium.

Het Dovy Natourcriterium zit trouwens ook in een nieuw jasje. Want door werken aan de Moermanparking is er een nieuw parcours. De organisatie kan alvast uitpakken met meervoudig ritwinnaar Girmay. De komende dagen maken ze nog meer namen bekend.