Tijdens het Natourcriterium in Roeselare staat komende zomer voor het eerst een inclusieve koppeltijdrit op het programma. In die wedstrijd nemen twaalf duo’s het tegen elkaar op. Elk duo bestaat uit een atleet met een verstandelijke beperking en een renner zonder beperking, die elk op hun eigen fiets rijden.

Het project sluit aan bij de Unified Sports-visie van Special Olympics, die inzet op inclusie en verbinding via sport. Volgens de organisatoren is het concept wereldwijd ongezien in het wielrennen.