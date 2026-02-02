Atleten Special Olympics vormen tijdritduo met ex-profrenners en bv’s op Natourcriterium in Roeselare
© Stad Roeselare
Het Dovy Natourcriterium in Roeselare pakt op 28 juli 2026 uit met een inclusieve koppeltijdrit waarin atleten van Special Olympics samen rijden met gewezen profrenners en bekende Vlamingen. Tegelijk verlengt de stad haar samenwerking met organisator vzw Roeselare Koerst tot 2031.
Tijdens het Natourcriterium in Roeselare staat komende zomer voor het eerst een inclusieve koppeltijdrit op het programma. In die wedstrijd nemen twaalf duo’s het tegen elkaar op. Elk duo bestaat uit een atleet met een verstandelijke beperking en een renner zonder beperking, die elk op hun eigen fiets rijden.
Het project sluit aan bij de Unified Sports-visie van Special Olympics, die inzet op inclusie en verbinding via sport. Volgens de organisatoren is het concept wereldwijd ongezien in het wielrennen.
Meter Ine Beyen en peter Johan Museeuw
Voormalig profwielrenster en presentator Ine Beyen is meter van het project en verschijnt zelf aan de start. “Atleten met een beperking inspireren mij. Hun wilskracht is doorslaggevend. Inclusie is zo belangrijk in onze maatschappij, en sport staat voor verbinding. Ik kijk hier enorm naar uit.”
"Samen rijden draait niet om winnen, wel om solidariteit, respect en samen grenzen verleggen.”
Ook oud-profrenner Johan Museeuw engageert zich als peter. “Koersen om te winnen heb ik mijn hele leven gedaan, maar dit project raakt me op een heel andere manier. Samen rijden draait niet om winnen, wel om solidariteit, respect en samen grenzen verleggen.”
Ook bij Special Olympics Belgium klinkt enthousiasme. “Deze unified tijdrit is een mijlpaal in de geschiedenis van het Special Olympics-wielrennen”, zegt nationaal directeur Dominique Dehaene. “We vonden in Roeselare partners die inclusie ook echt waarmaken.”