Rickaert was van bij het begin van het criterium een van de meest bedrijvige renners. Met onder meer Nys maakte hij deel uit van een vroege kopgroep van vijf renners. Even later speelden Emiel Verstynge en Xandro Meurisse locomotief voor een kopgroep met negen renners, maar ook deze aanval was geen lang leven beschoren.

Net over half koers toonde Victor Campenaerts zich ook eens. Hij kreeg Gianni Vermeersch en Bert Van Lerberghe en wat later ook Thibau Nys met Dries Claes mee in steun. Campenaerts en Nys begonnen met een lichte voorsprong aan de resterende vijftien ronden.