Izegem is een nieuwkomer in de BENE-league en aast al lang op die eerste zege. Zaterdagavond was het dus eindelijk zover. Op speeldag zestien van het Belgisch-Nederlandse handbalkampioenschap wist Izegem thuis Houten te verslaan, de voorlaatste in de stand, met 41-30.

Ondanks die knappe eerste punten blijft Izegem wel hekkensluiter, nu op één puntje van Houten.



In de stand gaat Wezet aan de leiding met 27 punten. Dan volgen Bocholt (25), Lions en Volendam (22), Aalsmeer (21), Eupen (17), Pelt (16), Hurry-Up (15), Bevo (14), Hubo (8), Houten (3) en Izegem (2)