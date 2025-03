In deze play-off tegen de degradatie worden er zes speeldagen afgewerkt en is er geen puntenhalvering. Cercle begint met 32 punten, eentje meer dan STVV. KV Kortrijk sprokkelde op de valreep nog drie gouden punten in Gent en heeft nu 26 punten, acht meer dan Beerschot.

De laatste twee teams zakken naar de Challenger Pro League, terwijl de nummer twee barrages speelt tegen de winnaar van de Promotion Play-off in tweede klasse. In de Challenger Pro League stijgen de kampioen en vicekampioen rechtstreeks, terwijl de nummers drie tot en met zes in een play-off terechtkomen. De winnaar daarvan gaat naar de barrage.