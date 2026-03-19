De 33-jarige middenvelder zat vrijdag nochtans in de 28-koppige selectie die in het bondsgebouw bekendgemaakt werd door bondscoach Rudi Garcia, maar bleef zondag langs de kant in het competitieduel tegen KV Mechelen en met zijn heupblessure worden geen risico's genomen, met het oog op de play-offs die over twee weken van start gaan.

Vanaken blesseerde zich een tiental dagen geleden op de voorlaatste speeldag op het veld van VC Westerlo. Na een contact met Isa Sakamoto tastte de kapitein van blauw-zwart toen naar de lies en hinkte hij naar de kant. Bij de rust werd hij vervangen. Ook Leandro Trossard moet door een blessure afhaken voor de voorbereidingswedstrijden.