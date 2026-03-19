Met het oog op de play-offs: Hans Vanaken reist niet mee naar VS met Rode Duivels
© Belga
Hans Vanaken haakt af bij de Rode Duivels voor de oefenstage van deze week in de Verenigde Staten. Dat bevestigt de KBVB. Met verdedigers Joaquin Seys en Brandon Mechele blijven er nog twee Bruggelingen over bij de nationale ploeg.
De 33-jarige middenvelder zat vrijdag nochtans in de 28-koppige selectie die in het bondsgebouw bekendgemaakt werd door bondscoach Rudi Garcia, maar bleef zondag langs de kant in het competitieduel tegen KV Mechelen en met zijn heupblessure worden geen risico's genomen, met het oog op de play-offs die over twee weken van start gaan.
Vanaken blesseerde zich een tiental dagen geleden op de voorlaatste speeldag op het veld van VC Westerlo. Na een contact met Isa Sakamoto tastte de kapitein van blauw-zwart toen naar de lies en hinkte hij naar de kant. Bij de rust werd hij vervangen. Ook Leandro Trossard moet door een blessure afhaken voor de voorbereidingswedstrijden.
Roméo Lavia?
Het is nog niet geweten of de bondscoach een vervanger zal oproepen. Als er toch nog een speler wordt bijgehaald, lijkt Roméo Lavia een belangrijke kanshebber. De 22-jarige middenvelder is weer blessurevrij en was zaterdag nog basisspeler bij Chelsea. De Londense club liet zondagavond vreemd genoeg op zijn website weten dat Lavia was opgeroepen voor de Belgische beloften, maar die informatie werd maandag alweer van het net gehaald.