Menen wint vlot in Neder­land met 0 – 3 zege

Menen is zondag op de vierde speeldag in de BeNe Conference met een vlotte 0-3-zege uit Nederland teruggekomen. Menen won in Apeldoorn met 19-25, 22-25 en 22-25 van Dynamo.

Zaterdag won leider Roeselare al met 3-0 (25-17, 25-19, 25-14) van Simplex SSS, vrijdag opende Haasrode Leuven de speeldag met een 1-3-nederlaag (29-31, 22-25, 25-21, 24-26) tegen Orion. Volgende week staat in Doetinchem de topper tussen Roeselare en eerste achtervolger (op drie punten) Orion op het programma. Maaseik volgt als derde op vier punten van Roeselare, Menen is op tien punten vierde.

In de Challenge play-off won Antwerp zaterdag met 3-2 (23-25, 25-23, 18-25, 25-20 en 15-12 van Achel en ging Gent met 2-3 (25-18, 18-25, 25-20, 28-30, 10-15) winnen in Aalst. Zondag won Borgworm een Waalse derbij bij Guibertin met 2-3 (13-25, 20-25, 25-19, 25-21, 9-15).

