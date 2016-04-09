Maxime Potty heeft zaterdagavond de 51e editie van de TAC Rally gewonnen. De ex-Belgisch kampioen reed met zijn Škoda Fabia RS van start tot finish aan de leiding en hield in de slotfase nipt stand. Potty won met 7,4 seconden voorsprong op Jos Verstappen.
Zaterdagochtend gingen 71 teams van start in Tielt. Potty was meteen op dreef en nam al snel de leiding, met drie snelste tijden in de eerste vier klassementsritten. Ook in de tweede lus bleef hij dominant, al bleef het verschil beperkt.
In de slotfase kwam Verstappen nog sterk opzetten met drie snelste tijden, maar hij kwam net tekort voor de overwinning.
