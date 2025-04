Zaterdagochtend gingen 62 teams van start in de vijftigste editie van de TAC Rally, de derde manche van het Belgian Rally Championship. Pieter-Jan Michiel Cracco (Porsche 991) werd donderdagnacht ziek en werd vervangen door Belgisch kampioen Cédric Cherain.

Voor het eerst in zijn carrière en bij afwezigheid van BRC-leider Jos Verstappen startte Frederic Miclotte (Skoda Fabia) met startnummer 1. Veel plezier beleefde hij er niet aan, want al snel ging het mis. "In een gladde bocht naar rechts, een gekende plaats, reden we iets te snel. We sneden de bocht af waarna het wiel bleef haken en we naar de linkerkant van de weg tegen een duiker gleden en het linkervoorwiel afbrak. Aan de finish hebben we nog geprobeerd om een noodreparatie uit te voeren, maar het bleek niet haalbaar", zei Miclotte in de mediazone.

Sterke Verschueren

Verschueren domineerde de openingsronde en won alle vier de klassementsritten. Reynvoet volgde op 13.3, Cherain als derde op 38.6. Ook in de tweede ronde stond er geen maat op Verschueren die opnieuw in alle vier de klassementsritten de snelste was. Reynvoet was in KP 7 even snel als Verschueren en hield met een achterstand van 18.9 Verschueren in het vizier. Cherain miste een remzone en zakte naar de vijfde plaats. In laatste lus van vier KP's kwam de zege van Verschueren niet meer in gevaar.

In de BK-stand blijft Verstappen met 53 punten ruim leider, voor Verschueren (25) en Cherain (21). Over twee weken wordt in Namen de Rally van Wallonië gereden.