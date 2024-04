Deelnemers met een Rally2 of een RGT mogen in één D2-wedstrijd punten scoren die ze kunnen inbrengen in het D1-kampioenschap. Dat is ook meteen de reden waarom er een tiental Rally2 en zes snelle RGT's aan de start staan in Tielt. Eén van hen is Cédric Cherain (Hyundai i20 N Rally2), die eerder dit jaar de Rally van Haspengouw won.