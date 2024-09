Maxim De Cuyper was tegen Israël nog basisspeler op de linksachter, maar tegen Frankrijk zal hij er dus niet bij zijn. Hij ondervindt last aan de hamstrings.

Het is nog onduidelijk hoe lang de Rode Duivel onbeschikbaar is. Op 14/09 staat met Club Brugge de verplaatsing naar Kortrijk op de agenda, enkele dagen later op 18/09 volgt de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen thuis tegen Dortmund.