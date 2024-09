In de 201,3 kilometer lange koninginnenrit van Rosport naar Diekirch zette de 25-jarige West-Vlaming met nog vier kilometer te rijden een solo op. De Italiaan Davide Formolo werd op achttien seconden tweede. De Nederlander Mathieu van der Poel won op 41 seconden de sprint om de derde plaats.

Dat volstond voor Van der Poel niet om de leiderstrui te behouden. Vansevenant is de nieuwe leider, met 23 seconden voor op Formolo en 34 seconden op de wereldkampioen. Zaterdag komen de tijdrijders aan hun trekken op een 15,5 kilometer lang traject in en rond Differdange. Zondag valt het doek over de Ronde van Luxemburg met een heuvelrit van Mersch naar Luxemburg-stad.