"We weten dat we niet de favoriet zijn voor deze wedstrijd, maar we hebben een sterk team en we starten heel gemotiveerd en met veel vertrouwen na ons sterk optreden in de Amstel (Gold Race zondag, red.), waar we zo dicht bij het podium kwamen na een vroeg offensief", zegt sportdirecteur Klaas Lodewyck. Vansevenant eindigde toen knap vierde.

Zondag was dan ook een opsteker voor de geplaagde ploeg van Patrick Lefevere, na een ontgoochelend kasseivoorjaar en het uitvallen van Ardennenkopman Remco Evenepoel. Het Belgische kwartet krijgt bij de Wolfpack het gezelschap van de Fransman Antoine Huby, de Brit James Knox en de Nederlander Pepijn Reinderink.