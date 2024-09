Op de 6 Days Run in Hongarije gaat ultrasporter Matthieu Bonne voor een nieuw wereldrecord. In zes dagen moet hij meer dan 1.038 kilometer zien af te leggen en na dag 1 zit hij alvast mooi op schema. Om 12u gisterenmiddag stond de teller op 238 kilometer aan een gemiddelde van 10,5km/u in de eerste 24u.