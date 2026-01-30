In een verklaring geeft Desmet meer uitleg bij zijn beslissing om te stoppen. "In de zomer van 2023 raakte ik tijdens de voorbereiding richting EK met de Red Dragons geblesseerd aan de enkel. De ambitie om erbij te willen zijn en te presteren waren groot en dus bleef ik doorspelen. Na mijn tweede jaar in Italië moest er echter toch een oplossing komen en inmiddels onderging ik twee operaties.

Helaas blijf ik ernstige hinder ondervinden die me belet top te presteren. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ij niet meer het niveau kan halen dat ik van mezelf verwacht. Liever dan aan te modderen wil ik eerlijk zijn tegenover mezelf en ten opzichte van de club en zijn supporters. Het is niet evident als je 26 jaar bent en van je hobby je beroep kon maken om dergelijke beslissing te nemen, maar ik weet dat het de juiste is.

Ik hoop dit seizoen in schoonheid te kunnen afsluiten en nog een waardevolle bijdrage te kunnen leveren in de BeNe Conference en de weg naar een zeventiende landstitel."

Desmet won met Roeselare twee titels, vier bekers, twee Supercups en een BeNe Cup.