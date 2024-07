Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) heeft dinsdagavond in Roeselare het tweede na-Tourcriterium in ons land gewonnen, na dat van maandag in Aalst. De 29-jarige Nederlander soleerde naar de zege. Groenetruidrager en Eritreeër Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) hield in een sprint met twee Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck) af. Piet Allegaert (Cofidis) won de sprint van een achtervolgend groepje voor de vierde plaats. Tim Declercq (Lidl-Trek) werd vijfde voor Yves Lampaert (Soudal Quick-Step).