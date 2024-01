Het nieuwe Belgische record op de 500 meter staat nu op 34.92 seconden. Vosté ging zo onder de tijd van 35.18 die hij zelf in januari 2020 in Heerenveen liet optekenen. De 29-jarige Bruggeling die in Heereenveen woont, kwam in Salt Lake City met zijn record uit op de achtste plaats in de B-groep. Op de 1000 meter had Vosté aan 1 minuut en 7.47 seconden genoeg om de Belgische tabellen te herschikken.