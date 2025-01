Marith Vanhove klokte in de kwalificaties van het BK een tijd van 1:07.287, en deed daarmee beter dan de Franse recordhoudster Marie-Divine Kouamé. "Onzinnig", genoot de 21-jarige West-Vlaamse. "Die tijd zien staan, dat was ongelooflijk. Al zal het wereldrecord wellicht niet lang blijven staan, met het EK dat er binnen drie weken aan komt." In de finale veroverde Vanhove later het goud met een iets tragere tijd. De tijdrit was het laatste onderdeel van het BK baanwielrennen.



De tijdrit bij de vrouwen werd in het baanwielrennen in het verleden over vijfhonderd meter afgewerkt, maar dat werd op 1 januari van dit jaar gelijkgesteld met de afstand van de mannen, een kilometer dus.