De leider begon sterk aan de match, en kwam al snel op voorsprong na een mooie individuele actie van Christopher Bonsu Baah, die de 0-1 hard tegen de netten knalde. KVK was niet aangeslagen, en kwam in twee dolle minuten zelfs op voorsprong. Nacho Ferri stond eerst op de goede plaats om de gelijkmaker te scoren na twijfelachtig wegwerken door Van Crombrugge. Drie minuten later kopte hij op aangeven van Thierry Ambrose de West-Vlamingen op voorsprong. De bezoekers eisten daarna de bal op, maar waren te slordig om aanspraak te maken op een 2-2 voor de rust. Genk leek even voor de rust wel een penalty te krijgen, maar scheidsrechter Simon Bourdeaud'hui kwam na het bekijken van de beelden op zijn beslissing terug.

Na de thee ging een dominant Genk, dat meer dan 75 procent balbezit liet optekenen, op zoek naar de gelijkmaker. Matte Smets, Bryan Heynen en Tolu Arokodare waren er dichtbij, maar doelman Patrik Gunnarsson stond pal voor Kortrijk, dat wel kon dreigen vanuit de omschakeling. De Limburgers hadden mogelijkheden genoeg, maar kwamen niet meer aan scoren toe.