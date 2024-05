Blauw Zwart slikte in extremis nog een tegendoelpunt en gaf zo een goeie uitgangspositie nog uit handen. “Maar het is nog niet gedaan,” klinkt het.

“Na de rode kaart van Onyedika wordt het moeilijk, maar we maken er toch nog 2-2 van. Die late 3-2 is dan ook zuur,” zegt Hayen. “We willen het in de terugwedstrijd thuis afmaken, we zijn dus nog niet uitgeteld.”