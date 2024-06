Het herdenkingsmoment in aanwezigheid van veel supporters gaat door in het stadion. De Diaz Arena - eigendom van voormalig eigenaar Marc Coucke - is er een die de eerste klasse waardig is, maar verliest dus waarschijnlijk zijn invulling.

Fusie in de maak?

Ook voor burgemeester Bart Tommelein is het koffiedik kijken wat de toekomst brengt, maar een eerder onwaarschijnlijke fusie lijkt nu toch een optie: "Je hebt Blankenberge, die in nationale speelt, en Bredene uit eerste provinciale. Dus ja, dat zijn de ploegen die in aanmerking komen. Maar ik ga niet voor mijn beurt spreken. Het vergt discrete gesprekken die je niet op straat voert. Morgen hebben we geen stamnummer en club meer, dus dat betekent dat enkel een nieuwe club maken, kan".