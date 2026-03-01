14°C
KWK Water­po­lo Kort­rijk wint met 13 – 10 tegen Leuven

waterpolo

In de hoogste klasse van het waterpolo is KWK Kortrijk zaterdagavond met 13-10 gewonnen tegen Leuven. Pas in de laatste periode konden ze het verschil maken.

KWK Kortrijk had het zaterdagavond niet gemakkelijk tegen Leuven, de voorlaatste in de stand. Pas in de laatste periode kon KWK het verschil maken. Het werd uiteindelijk 13-10.  "We hebben vandaag zeker niet onze beste partij gespeeld", klonk het bij Liederik Cordonni, coach van KWK Kortrijk. "We waren zeer aarzelend met veel passen die net te laat kwamen of niet goed gecontroleerd. Andere matchen loopt dat wel en scoren we op die manier gemakkelijk doelpunten en dat lukte vandaag totaal niet."

De play-offs staan ook stilaan voor de deur. Dit jaar worden die met vijf ploegen gespeeld. KWK Kortrijk Spurs wil heel graag één van die vijf worden. Daarvoor is het aan het strijden met Eeklo, dat momenteel een wedstrijd meer heeft gewonnen. Donderdag verloren de troepen van Cordonni nog tegen topploeg Moeskroen, dus winnen tegen Leuven was noodzakelijk.

Stefaan Vanpoucke
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Waterpolo

