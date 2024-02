"De Amerikanen en het extern boekhoudkantoor hebben geen opvolging gegeven hebben aan dossiers inzake Financial Fair Play en Leefbaarheid Belgisch Profvoetbal", legde Van Oosterwyck uit. "Verschillende betalingen zijn niet gebeurd. Uiteindelijk was de Licentiecommissie ontvankelijk voor onze argumentatie maar toch moeten we een boete van 177.500 euro betalen en krijgen we volgend seizoen één punt in mindering in het klassement. We kunnen ons verzoenen met deze sancties, maar er kan in de toekomst wel bekeken worden of er verdere stappen kunnen worden ondernemen tegen de eindverantwoordelijken hiervoor."

Oostende staat vijftiende en voorlaatste in de Challenger Pro League, een degradatieplaats. "De zes punten in mindering doen ons natuurlijk pijn", zei Van Oosterwyck. "Maar ik ben ervan overtuigd dat we ons ook zonder die punten zullen redden."