De eerste helft van de zespuntenwedstrijd in het Zwarte Land was wel erg kansarm. Bossin moest een keer tussenkomen, zijn overbuur Saussez niet eens die ene keer. Dan krijg je 0-0 halfweg.

Na de pauze kreeg Amade na 57 minuten toch een Oostendse bal tussen de palen. Aan de overzijde moest Bossin tussenkomen op kansen van Kadiri en Massolin. Francs Borains geloofde er in.

Het venijn zat in de staart. Met een heerlijk hakje van Perez, op voorzet van Berte, kwam KVO in minuut 81 op 0-1. Twee minuten later waren de drie punten helemaal binnen: Wylin mocht op Saussez af en schoof de 0-2 binnen.

KVO staat nu dertiende met 19 punten, een puntje boven een degradatieplaats. Maar dat is toch al iets.