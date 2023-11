De Boeck verscheen de afgelopen wedstrijden in enkele opvallende jassen langs de zijlijn. Z’n vestimentaire keuzes waren de voorbije weken dan ook steevast voer voor verschillende krantenartikels en podcasts. Tot onvrede van De Boeck zelf. In z’n wekelijkse persconferentie pikte de trainer van KVK in op de aandacht voor z’n opvallende jassen. “Ik wil beoordeeld worden op m’n werk als trainer, niet op welke jas, jeansbroek of schoenen ik draag”, beet De Boeck van zich af.

Enkele supporters besloten daarop hun trainer op een ludieke manier te steunen. Een tiental jongens verscheen met een gelijkaardige zilverkleurige jas in de spionkop.