Stijn Vreven was sinds het begin van dit seizoen aan de slag als hoofdcoach bij KVO. De kustploeg begon het seizoen met torenhoge ambities en wilde na een jaar in 1B meteen terug naar eerste klasse promoveren. Die ambities konden echter nooit ingelost worden. KV Oostende pakte onder Vreven in 15 matchen amper 15 punten en bengelt zo net boven de degradatieplaatsen. Dat Oostende afgelopen week nog KRC Genk versloeg in de Croky Cup was dan wel een lichtpuntje, maar gisteren gingen de Kustboys de boot in tegen SK Beveren (0-2).

Het duo Kurt Bataille en Michiel Jonckheere nemen nu tijdelijk over.