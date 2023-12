Voor KV Oostende was het de eerste wedstrijd na het ontslag van Stijn Vreven als trainer. In afwachting van een nieuwe coach staan Michiel Jonckheere en Kurt Bataille aan het roer van de kustploeg. KV Oostende staat 12de in het klassement.

Club NXT ging zwaar de boot in, met 4-0 bij Patro Eisden Maasmechelen. Vrijdag al won leider Zulte Waregem met 2-1 van Seraing.