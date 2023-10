KV Oostende pakt punt op Dender na ongelofelijke gelijkmaker

De match kende geen studieronde maar wel een openingsfase vol kansen. Eerst voor KVO, die op doelman Gies besloot. Daarna liet Denderspits Nsimba de openingstreffer liggen, alleen voor doel. Dender dreigde nog twee keer in die eerste tien minuten.

Verder viel het allemaal ineens stil, tot een minuut voor rusten. M'Barki slalomde in de Oostendse zestien en kreeg de bal via Nsimba tot bij Marzo aan de tweede paal. Die aarzelde niet: 1-0 halfweg.

Dender kreeg ookna de rust veruit de betere kansen. Maar doelman Bossin en de paal hielden de misschien wel verdiende dubbele voorsprong van het bord. Tot dan de 87e minuut.

Er was gevlagd voor buitenspel. Gies wilde de bal aan z'n verdediger geven, maar bracht hem eigenlijk zo in het spel. Luis Hartwig profiteerd en scoorde de gelijkmaker. Consternatie bij FC Dender. De scheids moest het

gaan uitleggen. Begrijpelijk want de bal moet normaal in het spel komen waar de spits buitenspel stond. Maar kijk, het doelpunt ging door. En het bleef ook 1-1.