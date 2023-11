Zulte Waregem begon als leider aan de wedstrijd en presenteerde zich ook zo. De mannen van coach Euvrard hadden hun jongste thuiswedstrijd gewonnen en net Cercle uitgeschakeld in de beker. Essevee vertaalde dat zelfvertrouwen in balbezit en ook in een karrenvracht doelkansen.

Maar ook KV Oostende had afgelopen week een nodige opsteker gekregen, met een 0-2-zege in de beker tegen Eupen. Ook een team uit 1A. De Kustboys hielden stand en sloegen in minuut 37 zelf genadeloos toe. Na een hoekschop nam Maxime D'Arpino de bal ineens op de slof. Een heerlijke volley, voorbij alles en iedereen: 0-1 halfweg. Essevee trok met een koude douche de kleedkamers in.