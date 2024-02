KVO kwam halfweg de eerste helft op voorsprong via Brent Laes en kon die voorsprong na tien minuten in de tweede helft verdubbelen dankzij een goal van Ewan Henderson. Toch bleef de spanning in de match omdat Poelmans in minuut 57 de aansluitingstreffer scoorde.

Maar KVO kon de driepunter dus aan boord houden en rukte, dankzij een zes op negen na Nieuwjaar, op naar de veertiende plaats, met één punt meer dan Seraing en Jong Standard. Er is terug wat sportieve hoop in de stad aan zee.