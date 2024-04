Bij het begin van de tweede helft was het wél prijs voor de competitieleider. D'Margio Wright-Phillips was het eindstation van een knappe aanval van de Ratten. Beerschot kon de promotie al ruiken, maar werd iets na het uur opnieuw op scherp gezet door de onverhoopte aansluitingstreffer van Zech Medley. De 23-jarige Engelsman profiteerde optimaal van een twijfelachtige tussenkomst van Beerschot-goalie Matijas en kopte de bal tegen de touwen.

In een nerveus slot leken de Kustboys even nog een punt uit de brand te slepen, maar de 2-2 van Henderson werd afgekeurd voor buitenspel. Dubieus, want de bal was op een Beerschot-speler afgeweken na een schot van Avoki. Oostende-speler Jonas Vinck kreeg in de slotminuut ook nog een rode kaart.

Beerschot hield stand en maakt volgend seizoen na twee jaar in 1B zijn terugkeer op het hoogste niveau. KV Oostende heeft nog twee wedstrijden om zich te verzekeren van het behoud.