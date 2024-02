Het toverstokje van nieuwe coach Freyr Alexandersson lijkt te gaan werken. Dat is toch de almaar minder stille hoop in het Guldensporenstadion na de 1-0 zege van KV Kortrijk tegen Charleroi. De Veekaa pakt sinds de winterstop 8 op 12 en zet zo de remonte richting redding verder in. Al is de weg nog lang.