Kortrijk heeft nu nog tien wedstrijden om, tenminste, een betere uitgangspositie voor de play-downs te verwerven. Het geloof is er alvast. "Het is niet gedaan, hé. We staan op zes punten van de verlossing. Er zijn nog de playdowns, en we moeten maken dat die kloof zo klein mogelijk wordt, of dat we er zelfs over gaan. Dan kan alles nog gebeuren", besluit de IJslander.