KV Kortrijk wendt nederlaag af tegen Lommel

KV Kort­rijk wendt neder­laag af tegen Lommel

KV Kortrijk heeft zaterdag op de 28e speelronde van de Challenger Pro League in extremis een punt gepakt tegen Lommel, een rechtstreekse concurrent voor de tweede plaats die recht geeft op promotie zonder barragewedstrijden. In de toegevoegde tijd maakten de Kortrijkzanen de 1-1. 

Pas na de rust kon Lommel de wedstrijd openbreken via een kopbal van Ralf Seuntjens (66.). Kortrijk kon daar pas diep in de toegevoegde tijd iets tegenin brengen via Ilan Hurtevent (90.+4). KVK ziet Lommel op de vierde plaats met 46 punten staan, de Kortrijkzanen (55 ptn.) behouden vanop de tweede plaats een voorsprong van vier punten op eerste achtervolger Beerschot.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
