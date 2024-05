Na de pauze, in de gietende regen, liet Isaak Davies op het uur de 0-2 liggen. De Welshe spits miste een grote kopkans. Het was een van de schaarse uitgespeelde mogelijkheden. Lommel was gevaarlijk via Arthur Sales maar op diens pegel stond KVK-doelman Pirard pal.

In de slotfase waren er voor beide doelmonden nog enkele hete standjes maar de 0-1 bleef op het bord. Volgende week zondag (26 mei, om 13u30) volgt de terugwedstrijd in het Guldensporenstadion.