De Veekaa beschikt over de beste papieren, want zij wonnen de heenwedstrijd in Lommel met 0-1. Maar, zo waarschuwt iedereen binnen de club, dat betekent niet dat we gewonnen spel hebben. Lommel bleek ondanks het verlies een taaie klant. Dion De Neve, KV Kortrijk: “Lommel is zeker geen slechte ploeg, maar we wisten op voorhand wat hun spel was, en we hebben ons daaraan aangepast. Als we iets meer onze kansen afmaken,

hadden we twee of drie goals kunnen maken. Het is nu 0-1, maar we zijn wel in het voordeel."