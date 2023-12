KV Kortrijk begon aan het belangrijke degradatieduel zoals tegen RWDM: met balbezit en overtuiging. Maar doelrijpe kansen leverde dat niet op.

Na een half uur had de thuisploeg de wedstrijd dus wel in handen, maar de eerste halve tegenstoot van Westerlo was raak. Een harde, verre voorzet werd door Frigan met een teen in de verste hoek gewerkt. 0-1, dat voelde als een koude douche.

Kortrijk reageerde toch met eindelijk een schot richting doel. Kadri trof de paal. Ook dat zit dan tegen bij een ploeg die moeilijk scoort.

Akpala wisselde een tegenvallende Ojo door Bruno. KVK startte wat aarzelend aan de tweede helft maar dreigde wel met een goed schot van alweer Kadri.