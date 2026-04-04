KV Kortrijk speelt komend seizoen opnieuw in de Jupiler Pro League. Het hoefde daarvoor zelf niet te spelen. Achtervolger Beerschot kreeg diep in blessuretijd de 3-3 te slikken op Eupen waardoor KVK niet meer kan bijgehaald worden op de tweede plaats. Een jaar na de degradatie is de promotie een feit.
De wedstrijd begon met een wat onduidelijk afgekeurd doelpunt voor de thuisploeg. Beerschot nam de bovenhand en kwam 0-1 voor via Guendouz.
Maar Eupen sloeg meteen terug. Nuhu benutte een strafschop en net voor de rust maakte Kasper er 2-1 van.
Na de pauze kreeg Beerschot al snel de kans op de gelijkmaker maar Masui trapte een strafschop pal op doelman Hiller. Toen diezelfde Masui een kwartier later werd gewisseld door Wright-Philips kwam de gelijkmaker er toch, via de invaller: 2-2.
En Beerschot ging erop en erover. Vula lukte de 2-3. Maar het venijn zat in de staart. Diep in blessuretijd scoorde Eupen nog de 3-3.
KV Kortrijk is zo zeker van een plaats in de Jupiler Pro League. Morgen speelt het een galamatch op het veld van leider Beveren.