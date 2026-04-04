De wedstrijd begon met een wat onduidelijk afgekeurd doelpunt voor de thuisploeg. Beerschot nam de bovenhand en kwam 0-1 voor via Guendouz.

Maar Eupen sloeg meteen terug. Nuhu benutte een strafschop en net voor de rust maakte Kasper er 2-1 van.

Na de pauze kreeg Beerschot al snel de kans op de gelijkmaker maar Masui trapte een strafschop pal op doelman Hiller. Toen diezelfde Masui een kwartier later werd gewisseld door Wright-Philips kwam de gelijkmaker er toch, via de invaller: 2-2.

En Beerschot ging erop en erover. Vula lukte de 2-3. Maar het venijn zat in de staart. Diep in blessuretijd scoorde Eupen nog de 3-3.

KV Kortrijk is zo zeker van een plaats in de Jupiler Pro League. Morgen speelt het een galamatch op het veld van leider Beveren.