Na zeventien minuten opende Abdelkader Kadri de score voor de bezoekers, met een vrije trap die over alles en iedereen in doel dwarrelde. De thuisploeg bleek aangeslagen en incasseerde vijf minuten later al een tweede tegendoelpunt. Op aangeven van Kadri zette Nacho Ferri de dubbele voorsprong voor de Kortrijkzanen op het bord. Nog eens vijf minuten later was de wedstrijd gespeeld met de 0-3 van Nayel Mehssatou. Nadien hielden de bezoekers vlot stand.