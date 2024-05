KV Kortrijk staat met anderhalf been in 1B. Zelf staat het halfweg tegen Charleroi 2-0 in het krijt. Wil KVK nog de barrages halen, dan moet het zelf driemaal scoren, of hopen dat RWDM niet wint van Eupen. Dat is aan de rust nog het geval. Enkel dat houdt KVK , virtueel nog in 1A.